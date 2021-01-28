Эксперт: выработка США и ЕС нового консенсуса по России станет приоритетом для Байдена

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенным Штатам и Европейскому союзу придется вырабатывать "новый консенсус" применительно к отношениям с Россией, и этот вопрос станет одним из приоритетов для новой американской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Такое мнение выразил в четверг бывший посол США в Москве Джеймс Коллинз.

Выступая на интернет-семинаре Фонда Карнеги, он заявил, что трансатлантические отношения будут в значительной степени определяться взаимодействием США и Европы с Россией. Россия всегда играла в формировании связей между трансатлантическими союзниками очень большую роль, констатировал Коллинз. Он возглавлял американское посольство в России в 1997-2001 годах. В настоящее время отставной дипломат является старшим научным сотрудником Фонда Карнеги.

С точки зрения Коллинза, США и Европе надо прийти к "новому консенсусу" относительно того, как они будут "подходить к взаимодействию с востоком Евроатлантики". "Считаю, что это высокий приоритет для администрации Байдена. И она, полагаю, уже начала готовить повестку дня [в этой области]", - сказал Коллинз, считающийся одним из самых авторитетных американских специалистов по России. По его прогнозу, в эту повестку дня будут входить проблемы "жесткой безопасности", в первую очередь ядерной, "региональные вопросы" - конкуренции с Россией во всех частях мира, "новая системная и идеологическая конкуренция" между Востоком и Западом, борьба с изменением климата и тому подобные темы, а также экономические отношения.

При этом Коллинз выразил надежду на прекращение использования Вашингтоном исключительно санкций и иных мер экономического давления на Москву в попытке добиться изменения ее курса на том или ином конкретном направлении внешней политики. "США до настоящего времени полагались, как я бы выразился, на применение в качестве оружия экономических связей, чтобы влиять на поведение России. Надеюсь, мы найдем пути пересмотреть часть этого. Безусловно, санкции будут оставаться с нами. Тем не менее я бы надеялся, что нам удастся думать за пределами использования только санкций и мер наказания, чтобы убедить Россию менять некоторые ее подходы к вопросам, которые для нас очень важны", - отметил бывший посол.

"Россия вернулась"

Кроме того, как он подчеркнул, США и Европа не смогут не принимать в расчет то, что Россия восстановила свои позиции мировой державы.

"На мой взгляд, стоит понимать, что Россия вернулась. Россия сегодня является глобальной державой", - сказал Коллинз.

"У нее глобальный охват. Не такой [масштабный], как у Соединенных Штатов или как у трансатлантического сообщества в его совокупности. Но у нее есть способности действовать за пределами своего региона", - добавил экс-посол.

США придется приспосабливаться

Одновременно Коллинз предупредил, что времена практически безоговорочного мирового господства США прошли.

"Я лично надеюсь, что Соединенные Штаты наконец начнут понимать и поймут <...>, что они более не в состоянии решать [в одиночку] практически ничего. Мы должны работать с другими странами, мы должны работать со своими союзниками, и мы должны убеждать мировое сообщество двигаться в конструктивном направлении. И мы (Соединенные Штаты - прим. ТАСС) более не в состоянии решать самостоятельно самые важные вопросы [глобальной повестки дня] или вести себя так, будто мы можем это делать. Это во многом требует нового подхода к тому, как мы (США - прим. ТАСС) ведем дела", - заявил отставной дипломат.

"Настоящий вопрос, стоящий перед нами, - убежден Коллинз, - следующий: до какой степени Соединенные Штаты усвоили идею, заключающуюся в том, что они более не занимают позицию, на которой находились в 1948 или 49 году по завершении Второй мировой войны, когда они в определенном смысле были в состоянии определять "свободный мир", повестку дня и пути ее реализации". "Мы, конечно, крупная держава, возможно, лидирующая [и в перспективе] экономика, лидируем и в другом, но мы в большинстве случаев являемся лишь одним из факторов. И нам необходима поддержка прежде всего наших европейских друзей и Японии, чтобы создавать консенсус относительно того, куда мы движемся [как мировое сообщество в целом] и как туда попасть", - считает аналитик.

По его оценке, Байден уже сигнализировал, что "понимает значение построения тесных отношений вежливости и сотрудничества с союзниками в качестве критически важного элемента", наделяющего США "голосом в достаточной степени громким, чтобы играть лидирующую роль коллективно и конструктивным образом при определении будущего мирового порядка".

"У России свои взгляды на это. Россия в настоящее время думает [прежде всего] о восстановлении своей позиции мирового лидера. Мы можем называть ее ревизионистски настроенной или как кто хочет, но факт заключается в том, что она является глобально ориентированным, активным в глобальном масштабе участником мирового порядка", - подытожил эксперт.