Экс-президенту Украины Януковичу предъявили обвинение в госизмене

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило обвинение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по статье "государственная измена" в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

"28 января следователями ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора Украины осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены", - отмечается в тексте.

21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

По версии следствия, документы нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. В свою очередь офис генпрокурора сообщил в четверг, что вследствие подписания соглашений "был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу" из страны.

Янукович признан на родине виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Адвокаты экс-президента подали ряд апелляций на решение суда. Сам Янукович вину отрицает и называет приговор незаконным.

Кроме того, он является фигурантом уголовного дела, связанного с событиями на "майдане" 18-20 февраля 2014 года.