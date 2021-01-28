Госсекретарь США обсудил с президентом Афганистана вопросы мирного урегулирования

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани вопросы мирного урегулирования в центральноазиатской республике. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь отметил решительную дипломатическую поддержку мирного процесса, направленную на оказание сторонам конфликта помощи в достижении прочного и справедливого политического урегулирования, постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня на благо всех афганцев", - написал дипломат.

Блинкен также заявил, что новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом продолжает изучать мирные договоренности, заключенные прежним правительством США с радикальным афганским движением "Талибан" (запрещено в России). "Госсекретарь подтвердил свое желание, чтобы все афганские лидеры поддержали эту историческую возможность для установления мира, закрепив при этом прогресс, достигнутый за последние 20 лет в отношении прав человека, гражданских свобод и роли женщин в афганском обществе. Госсекретарь обязался провести консультации с правительством Афганистана, союзниками по НАТО и международными партнерами относительно коллективной стратегии поддержки стабильного, суверенного, демократического и безопасного будущего Афганистана", - заключил Прайс.

Шеф американской дипломатии в четверг также в телефонном разговоре с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном призвал иракское правительство "продолжать усилия по выполнению требований иракского народа о более равноправном и справедливом государстве и поддержал проведение предложенных ранее досрочных выборов в этом году". Блинкен пообещал продолжать оказывать помощь Багдаду в решении его экономических проблем.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Как объявил в середине ноября прошлого года Кристофер Миллер, являвшийся тогда и. о. министра обороны США, к 15 января 2021 года в Афганистане предполагалось оставить только 2,5 тыс. американских военнослужащих.