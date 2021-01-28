Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддерживает Конте во главе кабинета

РИМ, 28 января. /ТАСС/. Лидер вышедшей из правящей коалиции Италии партии "Живая Италия" Маттео Ренци заявил в четверг, что готов поддержать и политическое, и временное правительство, но не с Джузеппе Конте во главе.

"Мы готовы к любым решениям, чтобы избежать новых выборов. Мы готовы поддержать не только политическое правительство, которому отдаем предпочтение, но и правительство, на которое возлагаются конкретные задачи", - сказал бывший премьер-министр, спровоцировавший правительственный кризис и отставку нынешнего главы кабинета Конте, после консультаций у президента Серджо Маттареллы. По поводу кандидата в премьеры Ренци дал понять, что не поддерживает Конте, но готов к обсуждению программы без каких-либо вето. Как стало известно журналистам, президенту он назвал другого кандидата в премьеры. Ренци также указал, что без "Живой Италии" другого большинства быть не может, и осудил "охоту за голосами отдельных парламентариев".

Несмотря на то, что на прошлой неделе нынешний кабинет получил доверие в обеих палатах парламента, Конте во вторник подал в отставку. Поводом для этого послужила утрата правящей коалицией в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.

И "Движение "5 звезд", и Демпартия поддерживают кандидатуру Конте во главе будущего правительства, которое должно быть поддержано обновленным большинством. В пользу Конте высказался ряд небольших парламентских групп, а в Сенате в его поддержку создали новую группу, однако голосов вошедших в нее сенаторов может не хватить для обеспечения абсолютного большинства.

Правоцентристская оппозиция в составе партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" настаивает на новых выборах или новом правительстве в составе ее представителей.

Политическое консультации завершатся в пятницу, по их итогам президент должен принять решение о дальнейших шагах. В частности, Маттарелла может поручить попытаться сформировать новое правительство Конте или другому политику.