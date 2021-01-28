В ООН заявили, что готовы заняться возобновлением палестино-израильского мирного процесса

ООН, 28 января. /ТАСС/. ООН готова вновь заняться организацией встречи по палестино-израильскому урегулированию, так как со сменой администрации США для этого созрели условия. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

"Мы долгое время пытались организовать встречу "ближневосточного квартета", но у нас не было согласия всех его членов (в "квартет" входят Россия, США, ЕС и ООН - прим. ТАСС). Также мы думали над встречей в более широком формате с участием других важных стран региона, но это также было невозможно", - отметил он.

"Я думаю, теперь это стало возможно, и вы можете быть уверены, что мы приложим все силы, чтобы организовать возобновление истинного мирного процесса, который должен основываться на двугосударственном решении и всех существующих международных договоренностях", - указал генсек.

Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, Сергей Лавров предложил провести весной - летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (России, США, ООН, ЕС), Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора арабской мирной инициативы.