Блинкен обсудил с главой МИД Италии вопросы сотрудничества по Ливии

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг в телефонном разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо сотрудничество двух стран по ситуации в Ливии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Он [Блинкен] подчеркнул желание США работать с Италией, в частности в рамках ее председательства в G20, и другими партнерами для решения общих проблем, включая COVID-19, климат и Китай. Госсекретарь и министр иностранных дел также договорились о продолжении американо-итальянского сотрудничества в Ливии", - отметил дипломат. Руководитель американского внешнеполитического ведомства "выразил желание восстановить и укрепить прочное партнерство между Соединенными Штатами и Италией".

Шеф американской дипломатии в четверг по телефону обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем пути восстановления отношений США и ЕС. Госсекретарь "подчеркнул желание США работать с ЕС и его государствами-членами для решения общих проблем, включая COVID-19, изменение климата", а также сотрудничать в экономической сфере. Блинкен и Боррель "договорились продолжать тесное сотрудничество США и ЕС по вопросам, связанным с Китаем", заключил Прайс.

В свою очередь, как сообщили в Белом доме, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг по телефону обсудил с главой аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорном Зайбертом приверженность США трансатлантическому альянсу, а также восстановление отношений США и ЕС, включая сферу торговли и инвестиции. "Они обсудили важность тесного сотрудничества США и ЕС по вопросам пандемии COVID-19 и глобальной безопасности в области здравоохранения, а также восстановления мировой экономики и борьбы с изменением климата. Они также договорились сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю и Турции", - заключили в Белом доме.