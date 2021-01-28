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Администрация президента Туниса раскрыла детали инцидента с подозрительным письмом

Ранее в резиденцию президента Туниса поступило письмо, после вскрытия которого глава администрации упала в обморок, практически потеряв зрение из-за приступа сильной головной боли

ТУНИС, 28 января. /ТАСС/. Администрация президента Туниса Каиса Саида сообщила подробности инцидента с поступившим в Карфагенский дворец письмом, содержащим подозрительное вещество. Ее официальное заявление опубликовано в четверг в Facebook.

В нем отмечается, что 25 января около 17:00 в резиденцию президента поступило специальное почтовое отправление на имя главы республики. Координаты отправителя на конверте отсутствовали. Глава администрации президента Надья Акаша лично вскрыла конверт, в котором не было никакого письменного сообщения. После этого она упала в обморок, практически потеряв зрение из-за приступа сильной головной боли. Находившийся вблизи сотрудник аппарата президента испытал те же симптомы, но в меньшей степени.

Подозрительный конверт был направлен в министерство внутренних дел для исследования. Экспертам пока не удалось идентифицировать вещество, находившееся внутри него.

Глава президентской администрации была доставлена в военный госпиталь для проведения необходимых анализов и выяснения причин внезапного ухудшения состояния ее здоровья. Администрация президента не стала сразу предавать инцидент огласке, чтобы избежать излишнего волнения в обществе. Президент республики абсолютно здоров и в результате случившегося не пострадал, подчеркивается в сообщении.

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