Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против российских физлиц и юрлиц

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, которое касается санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на сайте президента в четверг.

"Ввести в действие решение СНБО от 28 января 2021 года "О внесении изменений в решение СНБО от 14 декабря 2020 года <...>", - говорится в нем. Между тем сами списки не опубликованы на сайте президента.

На заседании в четверг СНБО поддержал предложения, внесенные Службой безопасности Украины, относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц РФ.

В декабре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц. В последнюю версию списка, в частности, были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории Российской Федерации.