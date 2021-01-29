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Словакия считает Россию важным партнером при противодействии международным угрозам

Стратегическим государством-партнером в сфере безопасности Словакия определила США

ПРАГА, 29 января. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии утвердил в четверг подготовленный правительством документ, определяющий стратегию безопасности республики, в котором Россия рассматривается как важный партнер страны при противодействии международным угрозам и поиске ответов на вызовы, возникающие в сфере глобальной безопасности. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

"РФ является важным партнером [Словакии] при решении вопросов международных угроз и вызовов, но своим конфронтационным подходом в военной и политической области, а также в сфере безопасности представляет главный вызов для безопасности нашего [западного] евроатлантического пространства", - приводит оно цитату из документа.

Стратегическим государством-партнером в сфере безопасности Словакия определила США. НАТО рассматривается как первостепенный фактор обеспечения обороноспособности республики. На ее отношениях с Китаем может негативно отразиться специфическое понимание властями этой страны гражданских прав и свобод.

За принятие документа проголосовали 77 из 122 присутствовавших на заседании депутатов. Высший законодательный орган Словакии состоит из 150 парламентариев.

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