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Пентагон переоценит решение о выводе значительной части войск из Германии

Пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби подчеркнул, что окончательное решение примут в интересах национальной безопасности США и их ключевого союзника - Германии

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Новое руководство Пентагона намерено дать свою оценку решению предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

По его словам, в среду состоялся конструктивный разговор между новым министром обороны США Ллойдом Остином и его германской коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в ходе которого поднимался этот вопрос. "Он [Остин] дал ясно понять, что хочет взглянуть глобально на размещение [американских] военнослужащих, - сказал Кирби. - Мы, естественно, будем смотреть на Европейский регион и еще раз оценим это [вывод войск из ФРГ] с точки зрения ВС США и нашей стратегии в этом регионе". Кирби подчеркнул, что окончательное решение "будет принято в интересах национальной безопасности США и их ключевого союзника - Германии".

Экс-министр обороны США Марк Эспер объявил 29 июля 2020 года о выводе из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. По его словам, примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. американских солдат и офицеров. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня бывший президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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