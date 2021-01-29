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Министр ВС Франции и глава Пентагона обсудили вопросы сотрудничества в космической сфере

Стороны обсудили также ситуацию в Сахеле, восточной части Средиземного моря и тему НАТО, сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили в четверг в ходе телефонного разговора ситуацию в странах зоны Сахеля и сотрудничество Парижа и Вашингтона в космической сфере.

"Продуктивный первый телефонный разговор с Ллойдом Остином. Мы обсудили многие приоритетные темы: ситуацию в Сахеле, восточной части Средиземного моря, тему НАТО, вопросы сотрудничества в космосе и киберпространстве", - написала Парли в своем Twitter. "Франция и США являются не только историческими союзниками, но и эффективными партнерами", - подчеркнула она.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую новым президентом США Джо Байденом кандидатуру Остина на пост шефа Пентагона.

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СШАФранцияОстин, Ллойд
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