Министр ВС Франции и глава Пентагона обсудили вопросы сотрудничества в космической сфере

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили в четверг в ходе телефонного разговора ситуацию в странах зоны Сахеля и сотрудничество Парижа и Вашингтона в космической сфере.

"Продуктивный первый телефонный разговор с Ллойдом Остином. Мы обсудили многие приоритетные темы: ситуацию в Сахеле, восточной части Средиземного моря, тему НАТО, вопросы сотрудничества в космосе и киберпространстве", - написала Парли в своем Twitter. "Франция и США являются не только историческими союзниками, но и эффективными партнерами", - подчеркнула она.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую новым президентом США Джо Байденом кандидатуру Остина на пост шефа Пентагона.