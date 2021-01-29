Reuters: Байден назначит бывшего советника Обамы на пост спецпосланника по Ирану

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен назначить на пост спецпосланника по Ирану бывшего старшего советника по внешней политике администрации Барака Обамы Роберта Малли. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующее объявление может быть сделано в четверг или пятницу, отмечает агентство.

Как заявил в среду на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, затем оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.

В 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Байден ранее неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.