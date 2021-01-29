В Шотландии заявили, что подход Лондона в вопросе о шотландском референдуме возмутителен

ДУБЛИН, 29 января. /ТАСС/. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала нежелание британского правительства предоставить шотландцам возможность высказаться на референдуме по вопросу независимости возмутительным и антидемократичным.

"Глава британского правительства заранее отказывается учитывать мнение граждан Шотландии. Даже если большинство проголосует на выборах в мае за Национальную партию (ШНП, возглавляемую Стерджен - прим. ТАСС), поддержав тем самым нашу главную цель - референдум о независимости, [Борис] Джонсон отказывает шотландцам в праве голоса", - заявила первый министр в четверг на онлайн-конференции, организованной ирландской газетой Irish Times. "Такой подход возмутителен и не имеет ничего общего с демократическими принципами", - добавила Стерджен.

Ранее в четверг Джонсон, находясь с визитом в Шотландии, назвал идею проведения второго референдума о независимости этой автономии "бессмысленной и несвоевременной". "Те же самые люди, которые продолжают рассуждать о референдуме, еще несколько лет назад, в 2014 году, утверждали, что подобное голосование должно проходить лишь один раз в поколение. Я действую в соответствии с тем, что они говорили тогда", - указал он, обращаясь к ранним высказываниям членов правящей Шотландской национальной партии (ШНП).

"Люди могут менять свое мнение в условиях меняющихся обстоятельств, - отметила Стерджен. - Мы вышли из ЕС помимо нашей воли, шотландцы голосовали против Brexit. Это кардинально новое обстоятельство по сравнению с периодом первого референдума". "Последние 20 опросов общественного мнения указывают, что большинство в Шотландии сегодня поддерживает независимость. Людям нужно дать возможность высказаться снова", - указала первый министр. По ее словам, "Brexit сделал более вероятным также воссоединение Ирландии и Северной Ирландии".

"Для нас крайне важно быть частью ЕС и общего европейского рынка, - продолжила Стерджен. - Сегодня мы оказались выброшенными из него, но как независимая страна в составе Евросоюза мы могли бы служить мостом между ЕС и Великобританией". "Наши отношения со всеми территориями, входящими в состав Соединенного Королевства, будут лишь укрепляться в результате нашей независимости", - добавила первый министр и лидер ШНП.

Вторая попытка

Руководство ШНП сделало вопрос о референдуме одним из главных пунктов своей программы в преддверии выборов в местный парламент, которые намечены на май. Согласно данным опроса, проведенного в октябре прошлого года социологической компанией Ipsos MORI, число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% респондентов.

Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.