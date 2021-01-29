Пентагон не уточняет дальнейшие планы США в отношении части нефтяных месторождений Сирии

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Новая администрация Соединенных Штатов пока не уточняет, будут ли американские войска продолжать контролировать часть нефтяных месторождений Сирии.

"Думаю, я скажу лишь, что наш взгляд на цель пребывания войск США в Ираке и Сирии заключается в следующем: продолжать заниматься угрозой со стороны ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС). На этом остановлюсь", - заявил в четверг на своем первом брифинге для журналистов помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби. Его попросили прояснить, какую роль в стратегии нынешнего правительства США в отношении Сирии будет играть контроль над частью нефтяных месторождений этой страны.

Предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно публично подчеркивал, что американская сторона взяла под контроль некоторые нефтяные поля в районах страны, не находящихся под управлением властей в Дамаске. Трамп также, по сути, выражал мнение, что Вашингтон имеет права на упомянутые ресурсы.

Вместе с тем прежний спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заверял ранее, что американское правительство не занимается проблематикой добычи нефти в этой стране в находящихся под контролем оппозиции районах и не предпринимает посреднических усилий в данной области. Такими нефтяными полями управляют оппозиционные "Силы демократической Сирии" и "автономная администрация северо-восточной Сирии", то есть местные курды, свидетельствовал Джеффри.