В Пентагоне заявили, что не видят причин для конфронтации с Китаем из-за Тайваня

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Министерство обороны США не видит причин для возможной конфронтации с Китаем из-за Тайваня. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

По его словам, у Пентагона есть обязательства перед Тайванем по обеспечению его безопасности и они будут выполняться. Комментируя заявления китайской стороны о том, что Пекин оставляет за собой возможность применения военной силы для противостояния тайваньскому сепаратизму и вмешательству иностранных сил во внутренние дела КНР, Кирби заявил, что в Пентагоне "не видят причин, из-за которых разногласия по поводу Тайваня должны привести к какой-либо конфронтации [с Китаем]".

Ранее Пекин призвал Вашингтон прекратить контакты с тайваньской администрацией и не посылать Тайбэю сигналы о "независимости" острова от Китая. 23 января пресс-служба Госдепартамента заявила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Тайваню помощь по военной линии и призывают Пекин "прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.