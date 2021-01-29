Армия пресекла беспорядки в центре Триполи на севере Ливана

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Механизированные патрули ливанской армии взяли в четверг под контроль центр города Триполи (90 км от Бейрута) и пресекли беспорядки, которые продолжались несколько часов. Как сообщил корреспонденту ТАСС с места событий один из очевидцев, все проезды на площадь Нур блокированы бронетехникой.

"Попытка уличных активистов захватить дворец правосудия не удалась, - указал он. - Однако попавшие в здание бутылки с зажигательной смесью вызвали пожар, который был быстро потушен". По словам очевидца, демонстранты подожгли также здание мэрии. "Пламя вспыхнуло на нескольких этажах в разных местах, на место прибыли пожарные", - отметил он.

В заявлении МВД Ливана отмечается, что полицейские формирования не применяли в четверг огнестрельного оружия против демонстрантов. "Использовались только гранаты со слезоточивым газом и водяные пушки", - указывается в документе. Вместе с тем в охранников мэрии была вновь брошена граната, в результате один из них получил ранение.

Представитель Красного Креста в свою очередь подтвердил, что у доставленных в больницу с площади Нур девяти человек нет пулевых ранений. Всего в ходе столкновений пострадали 97 демонстрантов, которым была оказана помощь на месте.

Нескольким группам молодежи удалось пробиться через полицейские кордоны к домам видных политиков из суннитской общины города, в частности Самира Джисра, Мухаммеда Таббары, Ахмеда Фатфата и депутата Фейсала Караме. Они разбили камеры наблюдения возле зданий, повредили деревья и подожгли мусорные ящики. "Эти политики несут ответственность за то, что произошло с Ливаном, - заявил активист гражданского движения Аднан Абдалла. - Они лишили молодежь будущего и разрушили экономику".

Причиной волнений в Триполи, которые сопровождаются погромами и актами вандализма, стало недовольство населения по поводу введенного властями чрезвычайного санитарного положения. Повсеместный карантинный режим свел до минимума экономическую активность и повлек за собой ухудшение социальных условий, рост цен и разорение мелких предприятий. В результате обстановка в Триполи, где за чертой бедности оказалось более 60% жителей, накалилась до предела.