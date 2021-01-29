Трамп провел встречу с лидером республиканцев в нижней палате Конгресса США

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп провел в четверг встречу с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса Кевином Маккарти (от штата Калифорния). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление созданного Трампом в ноябре комитета политических действий (Political Action Committee) Save America.

Встреча, состоявшаяся, согласно распространенной ранее информации, по инициативе Маккарти в поместье Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), была посвящена в первую очередь намерениям руководства Республиканской партии вернуть себе большинство в нижней палате Конгресса США на промежуточных выборах в следующем году. "Они обсудили целый ряд тем, главной из которых стало возвращение [контроля] над Палатой представителей в 2022 году", - говорится в заявлении комитета.

При этом там отметили, что поддержка со стороны Трампа, "популярность которого достигла рекордных показателей", была бы важным подспорьем в борьбе республиканцев за большинство в нижней палате Конгресса. По словам Маккарти, экс-президент "выразил готовность оказать поддержку" своим однопартийцам. По итогам всеобщих выборов, прошедших в США 3 ноября, демократы получили большинство в Сенате Конгресса, а также сохранили контроль над Палатой представителей.

Маккарти ранее высказался против импичмента Трампа, назвав процесс ошибкой. По его словам, такой шаг приведет лишь к еще большему расколу в американском обществе. При этом Маккарти фактически признал ответственность Трампа за действия сторонников, устроивших беспорядки 6 января. По его убеждению, экс-президенту следовало "немедленно осудить действия толпы".

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей 13 января, а 25 января конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных бывшим американским лидером 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку снять Трампа с должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу американской администрации.