Politico: Пентагон приостановил сделанные Трампом назначения в консультативный совет

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Министерство обороны США приостановило рассмотрение ряда предложенных администрацией бывшего президента Дональда Трампа кандидатур в консультативный совет. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо.

"Данное решение не позволяет ряду назначенцев Трампа, в частности менеджеру его предыдущей предвыборной кампании Кори Левандовски и бывшему советнику предвыборного штаба Дэвиду Босси, работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, по крайней мере временно, - отмечает издание. - Такие меры направлены на то, чтобы определить, были ли соответствующие назначения политически мотивированными".

Возможные ограничения касаются тех, кто еще не приведен к присяге или в отношении кого не завершены процедуры проверок безопасности и раскрытия финансовой информации. Некоторые новые участники совета, включая бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Пентагона по политическим делам Энтони Тату, были приведены к присяге за день до прихода к власти Джо Байдена. По данным Politico, команда демократа изучает, можно ли заменить десятки представителей в советах и правительственных комиссиях, назначенных Трампом незадолго до сложения полномочий.

"Министр обороны пересматривает текущую политику ведомства на предмет внесения каких-либо изменений, в том числе касающихся консультативных советов. Никаких окончательных решений по составу совета не принято", - сказал помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.