Глава охраняющей Конгресс США полиции призвала возвести вокруг него постоянное ограждение

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман предложила установить вокруг здания Конгресса США постоянное ограждение для повышения безопасности законодательного органа после штурма сторонниками бывшего президента Дональда Трампа 6 января. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Я могу сказать однозначно, что нужны масштабные улучшения физической инфраструктуры безопасности, в том числе установка постоянного ограждения, а также размещение на близком расстоянии от Капитолия сил подкрепления, которые будут находиться в состоянии готовности", - заявила Питтман.

Ранее газета The Hill проинформировала, что профессиональное объединение, представляющее интересы несущих службу в здании Конгресса США правоохранителей, в среду выразило недоверие Питтман и ее команде, обвинив их в непринятии должных мер перед столкновениями в Вашингтоне 6 января.

Поводом для выражения недоверия, отмечает газета, стали показания самой Питтман, заявившей днем ранее на закрытых слушаниях, что руководство полиции Капитолия еще за два дня до случившегося получило данные о готовившихся 6 января массовых беспорядках, которые завершились захватом манифестантами здания Конгресса, но не приняло должных мер. Профсоюз требует отставки Питтман и ее помощника Шона Галлагера.

6 января сторонники теперь уже бывшего американского лидера Дональда Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как республиканец Трамп обратился к своей группе поддержки, собравшейся на митинг у Белого дома.

В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник правоохранительных органов, отвечающих за безопасность законодательного органа. В результате этих событий начальник полиции Капитолия Стивен Санд, пристав Палаты представителей Конгресса США Пол Ирвинг и пристав Сената Майкл Стенджер подали в отставку.