СМИ: Китай завершает испытания прототипа палубного "летающего радара"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 января. /ТАСС/. Испытания прототипа китайского палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600 перешли в финальную стадию. Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, в среду он совершил еще один полет.

"Полет состоялся утром в среду в Сиане. Это было еще одно регулярное испытание перед тем, как самолет поступит в эксплуатацию", - заявил изданию армейский источник.

В верхней части фюзеляжа KJ-600 размещен мощный радар с активной фазированной антенной решеткой. Утверждается, что он способен обнаруживать новейшие истребители с технологией "стелс", в том числе американские F-22 и F-35.

Этот образец новой техники призван значительно увеличить возможности воздушной разведки для нужд авианосных групп ВМС Народно-освободительной армии Китая. В настоящее время для этих целей используются вертолеты.

Своей первый полет KJ-600 совершил в августе прошлого года. Пока не ясно, когда самолет сможет быть запущен в массовое производство.