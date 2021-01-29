Адвокат: дело экс-главы Белгазпромбанка будет рассматривать Верховный суд Белоруссии

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико будет рассматривать Верховный суд Белоруссии, в связи с чем обвиняемый лишается права на апелляционное обжалование приговора. Об этом сообщил адвокат бывшего руководителя банка Дмитрий Лаевский.

"Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный суд будет рассматривать дело сам. В праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано", - написал представитель защиты в пятницу в своем Telegram-канале.

Лаевский отметил, что "право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд". "Поэтому мы, защитники, просили Верховный суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства", - добавил адвокат.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка во главе с бывшим председателем правления Бабарико. Ему инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

11 июня 2020 года Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Национальный банк Белоруссии принял решение о введении с 15 июня в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации в связи с возбуждением уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка. 15 января нынешнего года совет директоров Белгазпромбанка (основные акционеры компания "Газпром" и Газпромбанк) избрал председателем правления банка Надежду Ермакову.