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Reuters: в Госдепе подтвердили планы назначения нового спецпосланника США по Ирану

По данным агентства Associated Press, Роберт Мэлли возглавит команду "проницательных экспертов с различными взглядами"

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Представитель Госдепартамента США высокого ранга подтвердил данные о том, что президент Джо Байден в ближайшее время назначит бывшего помощника администрации Барака Обамы Роберта Мэлли на должность нового спецпосланника по Ирану. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Мэлли ранее был специальным помощником президента, координатором Белого дома по делам Ближнего Востока, Северной Африки и зоны Персидского залива, принимал участие в переговорах в Вене по заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, он являлся старшим советником Обамы по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как проинформировало со ссылкой на источник агентство  Associated Press, Мэлли возглавит команду "проницательных экспертов с различными взглядами". "В послужном списке Мэлли числятся успешные переговоры, ограничивающие иранскую ядерную программу, и госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что тот сможет вновь это сделать", - сказал собеседник.

Как заявил в среду на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках СВПД, а затем оценит его шаги и решит, стоит ли вновь присоединяться к этому соглашению.

В 2018 году предыдущий американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Тегеран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Байден ранее неоднократно заявлял о готовности обеспечить возвращение США в СВПД.

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