Новую партию вакцины "Спутник V" доставили в Сербию

БЕЛГРАД, 29 января. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" поступила в Сербию в пятницу. Об этом заявил национальному сербскому телевидению министр инноваций республики Ненад Попович.

"Менее 15 часов назад эта вакцина находились на заводе "Генериум" во Владимирской области, но при исключительной логистике и поддержке всего правительства Сербии <...> препарат оказался у нас", - подчеркнул Попович. "Это была серьезная логистическая процедура, требующая получения всех соответствующих разрешений", - добавил он.

"Интерес к российской вакцине во всем мире огромен, - указал министр. - Сербия является одной из заинтересованных стран, и получение нами сегодня препарата показывает, насколько близки отношения двух стран".

Как сообщил Попович, 11 февраля ожидается прибытие в Сербию российских экспертов, которые вместе с сербскими специалистами из института "Торлак" оценят условия и рассмотрят возможные варианты для скорейшего запуска производства "Спутника V" в Сербии.

24 декабря в стране началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. 16 января в Сербию доставили первую партию китайской вакцины Sinopharm, а 18 января Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на использование первых 100 тыс. доз китайской вакцины.