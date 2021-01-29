Представитель талибов заявил, что Россия не предлагала за деньги атаковать военных США

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) опровергает информацию о том, что получало от российской стороны предложение за деньги атаковать американских военных. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель политофиса талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

"Это абсолютно неверно. Мы полностью отвергаем это", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, американские военные оккупировали Афганистан, и талибы сражаются с ними с 2001 года без нужды в чьих-либо деньгах из-за рубежа. "Мы сражаемся с захватчиками без какой-либо награды за это", - сказал представитель движения.

26 июня 2020 года газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.