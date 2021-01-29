Анкара планирует расширить сотрудничество по Карабаху до шестистороннего

АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Власти Турции планируют расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта до формата "3+3". Об этом в пятницу в Стамбуле заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Трансляцию вел телеканал NTV.

"Нам необходимо содействовать прекращению огня. Так что мы планируем сотрудничать на этом пути и в формате "3+3" (РФ, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция - прим. ТАСС)", - сказал министр.