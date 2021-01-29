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Кризис в Белоруссии
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В Белоруссии после выборов зафиксировали 1750 преступлений, связанных с беспорядками

Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии после состоявшихся 9 августа минувшего года президентских выборов зарегистрировали 1 750 преступлений, связанных с организацией и проведением массовых беспорядков и сопротивлением сотрудникам правопорядка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии со ссылкой на заместителя главы ведомства Геннадия Казакевича.

"С 9 августа в республике зарегистрировано 1 750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям. Из них 667 совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел", - отметили в белорусском МВД.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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