Комитет Рады поддержал инициативу о запрете российских вакцин на Украине

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования при подготовке ко второму чтению законопроекта, разрешающего регистрировать привезенную на Украину вакцину от коронавируса в ускоренном порядке, поддержал правку о запрете российских вакцин. Об этом в пятницу по результатам заседания сообщила депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Комитет учел нашу поправку - запретить на Украине вакцины, разработанные страной агрессором. "Спутник V" и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах", - написала Сюмар в Facebook.

Накануне Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит зарегистрировать привезенную на Украину вакцину от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного ее применения. В тексте законопроекта отсутствовали указания на страну происхождения вакцины. Во втором чтении принятие документа запланировано на пятницу.