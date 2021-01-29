Глава регулятора ФРГ допустил производство российской вакцины в Европе

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) подтвердил контакты с российской стороной по вопросу подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС, диалог продолжается. Об этом сообщил в пятницу руководитель института Клаус Цихутек на пресс-конференции в Берлине.

Институт Эрлиха отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

"Да, были запросы и уже контакты на этот счет", - сказал он. "Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег", - отметил Цихутек, уточнив, что консультации касались двух аспектов - объяснения условий ЕС по регистрации вакцины, а также путей выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.

"Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе", - сказал глава PEI. В то же время Цихутек подчеркнул необходимость соответствия вакцины критериям ЕС.

21 января канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предлагала помощь Института Пауля Эрлиха в усилиях по регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Она уточнила тогда, что поддержка может быть предоставлена, например, в подготовке соответствующей документации по препарату.

Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) вакцины "Спутник V" была подана РФПИ 22 декабря. Ранее Еврокомиссия признала, что страны сообщества имеют право сертифицировать на национальном рынке и закупать для собственного использования вакцины, не получившие сертификации на рынке ЕС, которые необходимы для экстренных нужд обеспечения общественного здоровья. Однако в этом случае страна имеет право использовать вакцину только на своей территории без права передачи или продажи в другие страны ЕС.