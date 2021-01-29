Лукашенко заявил, что никого не боится в своей стране

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не боится никого в республике. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь", - заявил белорусский лидер на встрече со студентами.

Он рассказал, что о желании студентов Белорусского государственного университета (БГУ) поговорить с главой государства сообщила ему председатель Совета Республики (верхней палаты белорусского парламента) Наталья Кочанова. "Когда я сказал: "Да, я поеду в БГУ", Наталья Ивановна обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам", - пояснил Лукашенко.

Он добавил, что остро реагирует, когда хотят разрушить страну, которой он руководит более четверти века. "Я защищаю свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть - это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. Поэтому очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить", - подчеркнул Лукашенко.

Осенью БГУ стал один из центров студенческой протестной активности. Его студенты регулярно выходили на акции в поддержку белорусской оппозиции, которая требует отмены результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа.