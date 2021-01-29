Боррель обсудит в Москве двусторонние отношения, пандемию, Иран, Украину, арест Навального

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, в ходе которого планирует обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, борьбу с пандемией, иранскую ядерную сделку, конфликт на Украине, а также арест Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправится в Россию, прибыв вечером в четверг 4 февраля и отбыв в субботу 6 февраля. Это будет первый визит в Россию верховного представителя с 2017 года", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "визит даст возможность провести широкие дискуссии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками в преддверии запланированной на март стратегической дискуссии Евросовета по отношениям между ЕС и Россией". "Он обсудит действия России на Украине и в соседних странах, важность продолжения реализации иранской ядерной сделки, глобальные ответные меры на пандемию коронавируса, изменение климата и другие вопросы, - поясняется в заявлении. - Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также проблемы основных свобод и прав человека в России в более широком смысле также будут включены в его повестку дня".

В документе также говорится, что "в ходе визита Боррель проведет встречи с представителями российских общественных организаций и академического сообщества в Москве". "Отношения с Россией - одни из самых сложных в ЕС. Последние события лишь еще больше подчеркивают необходимость моего визита в Москву. Но помимо спорных вопросов есть также области, в которых ЕС и Россия действительно сотрудничают или должны сотрудничать больше, которые требуют нашего срочного внимания", - цитирует Борреля внешнеполитическая служба.

Как сообщили ранее в понедельник в МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 5 февраля в Москве переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Как ожидается, стороны обсудят весь комплекс проблем и перспективы отношений России и ЕС. Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ. Будут обсуждаться перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, вопросы безопасности в Европе и другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщили в МИД.

Ранее Боррель в интервью агентству Reuters заявил, что его визит в Россию в настоящее время "необходим больше, чем когда бы то ни было".