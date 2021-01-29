Евросоюз опубликовал контракт на покупку вакцины AstraZeneca

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) опубликовал в пятницу контракт, заключенный с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca на приобретение вакцины против нового коронавируса.

"После повторного запроса Еврокомиссии от 27 января 2021 года фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась опубликовать отредактированный контракт, подписанный между двумя сторонами 27 августа 2020 года", - говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

В нем отмечается, что ЕК "приветствует стремление компании к большей прозрачности в своем участии в реализации стратегии ЕС по вакцинам". "Прозрачность и подотчетность важны для укрепления доверия европейских граждан и обеспечения того, чтобы они могли полагаться на эффективность и безопасность вакцин, закупаемых на уровне ЕС", - говорится в нем.

При этом ЕК поясняет, что "опубликованный сегодня контракт содержит отредактированные части, относящиеся к конфиденциальной информации, такой как детали счетов-фактур".

На прошлой неделе AstraZeneca, вакцина от коронавируса которой должна быть сертифицирована в ЕС 29 января, предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством.

Конфликт между ЕК и AstraZeneca

На новый уровень конфликт Еврокомиссии и AstraZeneca вышел после опубликованного во вторник вечером интервью руководителя компании Паскаля Сорио группе ведущих европейских газет, в частности бельгийской Soir. В этом интервью он признал, что компания отстает от производственного графика по поставкам в ЕС на два месяца, отметил более слабую производственную базу в ЕС по сравнению с мощностями AstraZeneca в Великобритании. В этой связи по меньшей мере в первом квартале 2021 года Великобритания сможет получать втрое больше вакцины, чем Евросоюз. Это заявление стало особенно болезненным ударом для Брюсселя, поскольку европейские СМИ однозначно расценили лучшее положение Великобритании по вакцинации как подтверждение обоснованности ее выхода из состава сообщества (Brexit).

Кроме того, Сорио сделал акцент на том, что Великобритания заключила контракт на поставки вакцины от AstraZeneca на три месяца раньше Еврокомиссии, что закономерно, поскольку британско-шведская компания работает с Оксфордским университетом и получает британское государственное финансирование. На основании этого руководитель AstraZeneca отметил, что поставки в Великобританию оказались приоритетны.

В настоящее время в Евросоюзе параллельно разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины американской компании Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС. В связи с этим ряд государств ЕС был вынужден пересмотреть свои национальные планы вакцинации. Из большинства столиц государств сообщества раздается острая критика в адрес ЕК, которая от имени всего Евросоюза подписала контракты на предзаказ вакцин от западных поставщиков. Брюссель, руководствуясь принципами европейской солидарности и справедливого распределения вакцин в ЕС, также фактически запретил государствам - членам сообщества вести с этими компаниями параллельные переговоры.