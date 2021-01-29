Прибытие вакцины "Спутник V" в ДНР ожидается 30-31 января

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как ожидается, прибудет в Донецкую народную республику (ДНР) в ближайшие выходные. Об этом в пятницу сообщило Министерство здравоохранения ДНР.

"Прибытие российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ДНР ожидается в эти выходные", - сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе ведомства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что прибытие в республику первой партии российской вакцины от коронавируса ожидается в январе.

По данным на 29 января, в ДНР зарегистрировано 20 153 случая заражения коронавирусной инфекцией.