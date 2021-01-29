{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Южной Осетии не исключил роспуска парламента из-за его бойкота группой депутатов

Группа депутатов требует отставки генпрокурора

ЦХИНВАЛ, 29 января. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил в пятницу, что не исключает роспуска парламента из-за его бойкота с августа 2020 года группой депутатов, которые требуют отставки генпрокурора.

"Если ничего не поменяется, я совершу те шаги, которые мне предоставляет конституция. Я не могу допустить, чтобы люди не получали то, что им полагается по закону - заработные платы, пенсии и другие выплаты. Я допускаю роспуск парламента, потому что нельзя лишать народ того, что он заслуживает", - сказал Бибилов.

Теги
Южная Осетия
Американские эсминцы приняли участие в учениях в Черном море
В диппредставительстве США подчеркнули, что американские силы сосредоточены в Черном море в целях поддержки стран - членов НАТО и партнеров альянса
Читать полностью