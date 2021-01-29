Кабмин предложил Зеленскому не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату на Украине

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Украинский кабинет министров предложил президенту Владимиру Зеленскому чествовать с иностранными гостями память защитников Украины вместо возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Об этом говорится в проекте указа главы государства, утвержденном на заседании правительства.

Как отмечает в пятницу издание "Украинские новости", во время официального или государственного визита предлагается предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве.

Речь идет о местах или памятниках, посвященных памяти воинов, "погибших во Второй мировой войне, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны <...>".

Кроме того, предлагается предусмотреть, чтобы план мероприятий в связи с инаугурацией президента Украины также включал возложение венка к местам или памятникам, посвященным защитникам Украины, вместо могилы Неизвестного солдата.

В 2015 году в Украине были приняты законы о декоммунизации. В частности, 9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы над фашизмом в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения.