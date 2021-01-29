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Представители США прибудут в Афганистан для обсуждения урегулирования

Президент Афганистана отметил, что ожидает телефонного звонка президента США Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Группа американских официальных лиц приедет в Кабул для обсуждения вопросов, касающихся мирного урегулирования в Афганистане. Об этом заявил в пятницу президент республики Ашраф Гани во время выступления на Аспенском форуме по безопасности в видеоформате.

Он отметил, что "США намерены направить группу [сотрудников] в Кабул". "Мы также проведем консультации по видеосвязи относительно того, как ускорить процесс мирного урегулирования, как обеспечить выполнение поставленной цели", - добавил Гани. Президент Афганистана отметил, что "ожидает телефонного звонка президента [США Джо] Байдена".

Теги
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