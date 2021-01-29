На Кипре объявили новые меры борьбы с коррупцией после скандала с "золотыми паспортами"

НИКОСИЯ, 29 января. /ТАСС/. Правительство Республики Кипр, к деятельности которого приковано внимание на фоне расследования злоупотреблений программой "золотых паспортов", представило в пятницу перечень новых мер по борьбе с коррупцией. Они включают создание специального подразделения при генеральном прокуроре и разработку кодекса для чиновников, а также информационную кампанию, сообщили на пресс-конференции президент страны Никос Анастасиадис и министр юстиции и общественного порядка Эмили Йолити.

"Наши планы нацелены на максимально возможное укрепление законодательной, политической, финансовой и социальной среды посредством действий, разделенных на три основных направления. Первое - это предупреждение, просвещение и повышение осведомленности. Второе - это законодательные меры. И третье - это мониторинг и оценка рисков", - заявил Анастасиадис.

Йолити со своей стороны объявила о создании подразделения по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре и разработке этического кодекса для всех государственных чиновников. Она сказала, что также принято решение об открытой публикации государственных документов, касающихся проведения тендеров, а также отчетов о расследованиях дел, связанных с коррупцией. Глава Минюста также пообещала создать научный совет для мониторинга за коррупцией и разработки рекомендаций по борьбе с ней.

Министр сказала, что упор в предстоящей работе властей будет сделан на просвещение людей и их активное участие в борьбе с коррупцией. По словам Йолити, будут усилены подразделения внутреннего аудита министерств и ведомств, а госслужащие станут проходить обучение по вопросам предотвращения коррупции. Кроме того, правительство планирует создать национальную службу, которая будет заниматься проверкой добросовестного отношения госслужащих к своим обязанностям и будет уполномочена проводить аудит деклараций об активах политиков в режиме реального времени.

Скандал вокруг "золотых паспортов"

Поводом для оглашения правительством всех этих мер послужил разгоревшийся на острове скандал вокруг расследования телеканала Al Jazeera, утверждавшего о предоставлении кипрского гражданства лицам с сомнительной репутацией в обмен на их инвестиции в экономику острова. Эта история привела к отставке спикера парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве, - который выразил готовность помочь с получением гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал сюжет Al Jazeera, показанный 12 октября 2020 года.

На следующий день после этого эфира Совет министров Республики Кипр принял решение прекратить с 1 ноября выдачу "золотых паспортов".

В минувший четверг президент Анастасиадис выступил с обращением к нации, в котором заявил, что пресса искусственно раздула эту историю и целенаправленно искажала факты, чтобы очернить его и возглавляемое им правительство.