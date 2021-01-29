В Белом доме заявили, что намерение США вывести войска из Афганистана остается в силе

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден остается приверженным тому, чтобы вывести американские войска из Афганистана. Это подтвердила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ей был задан вопрос, намерен ли все еще Байден свернуть проведение операций в Афганистане и вернуть американские войска домой в этом году. "Я не говорила конкретно об этом с нашей командой, занимающейся национальной безопасностью, но его [президента] намерение остается", - ответила Псаки.

В четверг на брифинге для журналистов помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби подтвердил, что в настоящее время в Афганистане находится порядка 2,5 тыс. военнослужащих США. При этом Министерство обороны США допустило пересмотр решения о выводе американских войск из Афганистана в нарушение мирных договоренностей с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

Сделка с талибами

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.