Белый дом считает внутренние проблемы США самым большим вызовом нацбезопасности страны

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Внутренние проблемы Соединенных Штатов на текущем этапе являются самым большим вызовом для национальной безопасности. С таким признанием выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме", - заявил советник президента Джо Байдена, выступая на интернет-семинаре, который был организован вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом.

"Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, <...> мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол [американского общества], который они еще больше углубили", - пояснил Салливан.