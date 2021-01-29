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Белый дом считает внутренние проблемы США самым большим вызовом нацбезопасности страны

Среди основных угроз помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал пандемию, экономический кризис и раскол общества

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Внутренние проблемы Соединенных Штатов на текущем этапе являются самым большим вызовом для национальной безопасности. С таким признанием выступил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В настоящее время самым глубоким вызовом в сфере национальной безопасности для США является необходимость наведения порядка в собственном доме", - заявил советник президента Джо Байдена, выступая на интернет-семинаре, который был организован вашингтонскими Институтом мира и Атлантическим советом.

"Мы сталкиваемся с пандемией COVID-19, которая продолжает терзать наше население, мы сталкиваемся с экономическим кризисом, <...> мы, безусловно, сталкиваемся во всех частях нашей страны с последствиями климатического кризиса. И разумеется, были острые угрозы нашей конституционной республике, а также глубокий раскол [американского общества], который они еще больше углубили", - пояснил Салливан.

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