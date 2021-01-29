Отравляющих веществ в поступившем президенту Туниса подозрительном письме не обнаружили

ТУНИС, 29 января. /ТАСС/. Эксперты МВД Туниса не обнаружили каких-либо подозрительных веществ в направленном в адрес президента Каиса Саида письме, вызвавшем обморок и временную потерю зрения у главы президентской администрации. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении государственной прокуратуры.

"Конверт, адресованный президенту республики, не содержал никаких подозрительных, психотропных, токсичных или взрывоопасных веществ", - отмечается в документе.

Согласно распространенному в четверг заявлению администрации президента, 25 января в резиденцию руководителя государства поступило специальное почтовое отправление на имя главы республики. Координаты отправителя на конверте отсутствовали. Глава администрации президента Надья Акаша после вскрытия конверта упала в обморок, а также временно потеряла зрение из-за приступа сильной головной боли. Находившийся вблизи сотрудник аппарата президента испытал те же симптомы, но в меньшей степени. Президент республики в результате произошедшего не пострадал.