Защита Януковича опровергла информацию о предъявлении ему обвинения в госизмене

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича опровергла распространенную днем ранее Государственным бюро расследований (ГБР) информацию о предъявлении ему обвинения по статье "Государственная измена" в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых Харьковских соглашений.

"Госбюро расследований в очередной раз распространило неправдивую информацию относительно сообщения Януковичу подозрения в госизмене. Никакие подозрения не вручались", - говорится в распространенном в пятницу заявлении адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющего интересы Януковича.

В заявлении сказано, что у ГБР нет оснований подозревать Януковича в совершении противоправных действий в связи с Харьковскими соглашениями. "Всем известно, что Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена на газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб в апреле 2010 года президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ примерно на 30%", - пояснил адвокат Виталий Сердюк.

Благодаря действиям Януковича, подчеркнул защитник, "Украина экономила миллиарды долларов, что создало возможность для увеличения соцвыплат гражданам". Кроме того, добавил он, каждый шаг Януковича при подписании этих соглашений совершался в рамках законов и в интересах Украины. "Хочу также отметить, что никакого увеличения контингента [Черноморского флота РФ на Украине] Харьковскими соглашениями не предусматривалось, поскольку Россия никогда не достигала лимитов, установленных Соглашением о Черноморском флоте от 1997 года. А первоначальный текст соглашения юридически не давал возможности его одностороннего расторжения", - подчеркнул Сердюк.

Харьковские соглашения также были согласованы членами правительства и ратифицированы парламентом Украины. Поэтому, по мнению адвоката, попытка выделить из этого процесса Януковича является политическим преследованием. "А главное - желание отвлечь внимание от преступлений "майданной" власти, виновной в государственном перевороте на Украине и, как следствие, потере территориальной целостности, в том числе Крыма, в разрушении государства и обнищании украинского народа", - резюмировал Сердюк.

В четверг пресс-служба ГБР сообщила о предъявлении Януковичу обвинения в госизмене. По версии следствия, Харьковские соглашения нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны.

Харьковские соглашения

21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.

Другие дела Януковича

Янукович признан на Украине виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Адвокаты экс-президента подали ряд апелляций на решение суда. Сам Янукович вину отрицает и называет приговор незаконным.

Кроме того, он является фигурантом уголовного дела, связанного с событиями на "майдане" 18-20 февраля 2014 года.