Признавшийся в подлоге в деле о слежке за Трампом экс-юрист ФБР получил условный срок

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Клайнсмит, признавший себя виновным в фальсификации данных в деле о слежке в 2016 году за предвыборным штабом республиканца Дональда Трампа, приговорен к 12 месяцам условно. Такое решение принял в пятницу федеральный судья столичного округа Колумбия Джеймс Боасберг.

В августе прошлого года 38-летний Клайнсмит признался в фальсификации электронного письма, которое должностные лица использовали, чтобы оправдать слежку за бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Прокуратура требовала, чтобы экс-юрист провел несколько месяцев в тюрьме, защита же настаивала на условном сроке.

Боасберг заявил, что поведение Клайнсмита "подорвало целостность" специализированного суда, который одобрил прошение ФБР о слежке за экс-советником республиканца. "Суды по всей стране полагаются на заявления правительства и ожидают, что они истинны", - отметил судья. Однако Боасберг поверил в то, что Клайнсмит искренне считал, что вносит в документ правдивую информацию. Экс-юриста также приговорили к 400 часам общественных работ.

Клайнсмит стал единственным, кому были предъявлены обвинения в рамках расследования обстоятельств начала слежки со стороны спецслужб США за избирательной кампанией Трампа. Проверка обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом 45-го президента началась в мае 2019 года по поручению тогдашнего министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство.