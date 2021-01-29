Интерпол разрабатывает глобальную систему предупреждения о киберугрозах

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Пандемия COVID-19 способствовала распространению киберпреступлений, и в этой связи Интерпол предпринимает усилия по созданию системы их раннего обнаружения в сети. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь международной полицейской организации Юрген Шток, выступая на семинаре в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ).

"Сейчас Интерпол пытается создать глобальную систему раннего предупреждения вместе с крупнейшими представителями индустрии со всего мира в нашем инновационном комплексе в Сингапуре, систематически собирая информацию и обмениваясь ею в глобальных масштабах", - рассказал он.

По словам Штока, сейчас в мире наблюдается "параллельная пандемия" киберпреступлений, и злоумышленники атакуют даже медучреждения и фармацевтические лаборатории. "Столь динамично развивающейся ситуации я не видел за всю свою 40-летнюю карьеру в полиции. Вирус циркулирует по миру, и киберпреступники следуют за ним", - поделился он, добавив, что ежедневно в интернете появляется более 300 тыс. новых вариантов вредоносного программного обеспечения.

В этой связи глава международной организации призвал как можно больше внимания уделять "кибергигиене", проводя тематические тренинги среди сотрудников компаний и налаживая сотрудничество с местными подразделениями правоохранительных органов. Также он упомянул проблему уязвимости электронных устройств, подчеркнув, что любое новое устройство, которое выходит на рынок, с самого начала должно иметь заложенные в него протоколы безопасности.

"В такое время миру нужна сильная координация для упрощения сотрудничества. Если биологической пандемией занимается Всемирная организация здравоохранения, то киберпреступления - это Интерпол", - подчеркнул Шток.