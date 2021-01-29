В AstraZeneca сообщили, что работают над увеличением поставок своей вакцины странам ЕС

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки увеличить объемы поставок своей вакцины от коронавируса странам ЕС. Об этом в пятницу на виртуальном пресс-брифинге объявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

По его словам, к настоящему моменту решена часть проблем с производством вакцины на некоторых предприятиях в ЕС. Кроме того, планируется увеличить поставки препарата на территорию Евросоюза из-за пределов сообщества.

"Мы в круглосуточном режиме работаем над увеличением поставок вакцины. У нас есть миллионы доз, которые готовы к отправке в страны ЕС в течение следующих нескольких дней", - сказал он. "Мы нашли те регионы мира, откуда можно перенаправить препарат, чтобы увеличить доступные в ЕС объемы и в кратчайшие сроки привить как можно больше людей в Европе", - отметил он, добавив, что проблемы с производством вакцины, разработанной в столь сжатые сроки, неизбежны. При этом конкретных цифр глава компании не назвал.

Представители компании и Оксфордского университета также выразили уверенность в том, что вакцина способна эффективно защищать от инфекции пожилых людей, хотя клинические испытания проводились на относительно небольшой группе добровольцев старшего возраста.

"Нет оснований испытывать беспокойство, используя препарат для вакцинации пожилых людей. Мы уверены в полученных нами данных, указывающих на то, что иммунный ответ у пожилых людей почти такой же, как и у молодых. Показатели безопасности в случае с пожилыми людьми очень хорошие. Ограниченность данных об эффективности препарата применительно к данной категории населения объясняется тем, что в тех регионах, где мы проводим клинические испытания, пожилые люди стараются быть довольно осторожными, поэтому у нас несколько меньше данных о случаях заражения, чем нужно, чтобы быть совершенно уверенными в точности наших оценок эффективности. Однако данных, которые бы указывали на то, что препарат будет действовать на пожилых иначе, чем на молодых, нет", - заявил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард, подчеркнув, что в скором времени будут получены новые результаты клинических испытаний, позволяющие уточнить степень эффективности вакцины.

Одобрение ЕС

В пятницу Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) одобрило использование на территории Евросоюза вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Возраст большей части участников испытаний составлял 18-55 лет, что не позволило ЕАЛС прийти к заключению о том, насколько эффективна вакцина для лиц старше 55 лет. Однако агентство приняло решение одобрить ее использование в том числе среди пожилых людей с учетом опыта с другими вакцинами и того, что препарат доказал свою безопасность для данной возрастной группы.

При этом ранее экспертная комиссия ФРГ не рекомендует препарат AstraZeneca гражданам старше 65 лет. Сомнения в ее эффективности при вакцинации людей старшего возраста высказал также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Проблема поставок

На прошлой неделе AstraZeneca сообщила Еврокомиссии, что вместо обещанных 80 млн доз вакцины в первом квартале сможет поставить лишь 31 млн из-за проблем с ее производством. В странах ЕС это вызвало возмущение, поскольку сообщество инвестировало многомиллиардные суммы в фармацевтические компании для расширения возможностей по производству вакцин. Кроме того, в ЕС возникли проблемы с поставками препарата, совместно разработанного компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. Срыв оказался настолько значительным, что ряд стран ЕС, в частности Бельгия, были вынуждены замедлить процесс вакцинации, а Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд.

В пятницу Евросоюз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцин от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран сообщества. Схема продолжит действовать как минимум до конца марта и применяется только к экспорту препаратов компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках. Действие механизма не распространяется на программу COVAX, созданную для справедливого распределения вакцин по всему миру.