Власти США заявили, что не знают, где находятся отправленные Трампом за рубеж аппараты ИВЛ

ВАШИНГТОН, 29 января. ТАСС/. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа в прошлом году отправила 43 странам 8,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на $200 млн, и теперь американские власти не знают, где они все в данный момент находятся. Об этом говорится в опубликованном в пятницу отчете Главного контрольного управления США (ГКУ, контрольно-ревизионный орган Конгресса).

По данным авторов работы, у американских властей при отправке аппаратов не было четких критериев того, кому именно их доставлять, а также возможности отслеживать, где многие из них оказались. В документе отмечается, что должностные лица "не смогли сформулировать критерии, которые они использовали для определения того, какие аппараты ИВЛ в какие страны поставляются". ГКУ также не смогло определить, как Белый дом при Трампе принимал решения о распределении аппаратов ИВЛ, должностные лица не смогли ответить на вопросы контрольного управления, которые были заданы до инаугурации нынешнего президента Джо Байдена.

ГКУ интересовалось, например, почему Шри-Ланка при ежедневно регистрируемых всего трех случаях заболевания новым коронавирусом получила 200 аппаратов ИВЛ, а Бангладеш при 1,4 тыс. случаях заболевания в день - только 100. Кроме того, бесплатно аппараты получили такие развитые страны, как Италия, наравне с крошечными островными государствами, в которых не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Бывший президент Трамп в прошлом году хвастался успехами в производстве устройств и даже объявил США "королем аппаратов ИВЛ", пообещав направить их многим иностранным государствам.