В Польше третий день подряд продолжаются протесты против запрета абортов

ВАРШАВА, 29 января. /ТАСС/. Массовые акции протеста третий день продолжаются в Польше после вступления в силу решения Конституционного суда, которое запрещает прерывание беременности по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в пятницу вечером в Варшаве полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации.

Акция женского протестного движения и его сторонников началась поздним вечером в центре польской столицы. Около тысячи участников заблокировали один из центральных перекрестков города, после чего начали марш по проезжей части. Полиция заблокировала им путь. В момент, когда полицейские хотели отрезать демонстрантов от их ведущего автомобиля с громкоговорителями, был применен газ. Пострадала лидер протестующих Марта Лемпарт.

Демонстранты пришли на акцию с фаерами, флагами и транспарантами. Главные символы протеста - красная молния, вешалка и зонт. "Аборт без границ", "Аборт - мое право", "Вы не сожжете этих ведьм", "PiS (правящая в Польше партия - прим. ТАСС) - это вирус" - гласят тексты на транспарантах.

Через громкоговорители, установленные на полицейских машинах, транслируются сообщения о том, что эта демонстрация незаконна. Всех собравшихся призывают разойтись.

Правительство Польши в среду поздним вечером опубликовало в "Официальном вестнике" решение Конституционного суда о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Таким образом, вызвавший в стране массовую волну протестов вердикт формально вступил в силу. Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября прошлого года решения cуда, аргументируя эту отсрочку необходимостью получить письменное обоснование. В среду оно было напечатано: человек с момента зачатия имеет право на жизнь, что гарантируется Конституцией Польши.

Поясняется, что официально аборт в Польше можно сделать в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила вследствие изнасилования. Такие заболевания, как синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания не могут теперь являться основанием для аборта в Польше.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Организаторы демонстраций требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.