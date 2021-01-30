В Белом доме назвали формат "четверки" основой политики США в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Администрация нового президента США Джо Байдена будет дальше развивать формат Четырехстороннего диалога по безопасности (также известен как "четверка") с Австралией, Индией и Японией и опираться на него в своей политике в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом мира.

"Я думаю, что мы действительно хотим продвигать и наращивать этот формат, этот механизм, который мы рассматриваем в качестве основы, на которой мы можем построить прочную политику США в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

По его словам, администрация Байдена намерена в этом отношении сохранять "преемственность и пытаться укрепить и продолжить шаги, которые были предприняты предыдущей администрацией".

8 октября 2020 года заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Марк Нэппер заявлял, что США не исключают возможность расширения формата "четверки", однако подчеркивал, что в действительности до этого достаточно далеко. По его словам, объединение еще в большей степени решает вопросы о том, как будет работать в составе четырех государств, хотя уже звучала идея создания формата "четверка плюс".

Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.