Конгрессмен США призвал Минюст осудить всех участников беспорядков 6 января

"За последнее время появились сообщения, что офис прокурора [столичного округа Колумбия] обдумывает, предъявлять ли обвинения значительной части мятежников, которые прорвали кордоны безопасности Капитолия. Очень важно, чтобы все виновные были выявлены, арестованы и привлечены к ответственности, - отмечается в тексте письма, распространенном в пятницу пресс-службой Надлера. - Министерство юстиции должно задействовать все доступные ресурсы по всей стране для того, чтобы эти люди были привлечены к ответственности. <...> Мы также хотели бы получить больше информации о том, будут ли и когда предъявлены дополнительные обвинения, будут ли дела переданы в федеральный суд".

Кроме того, Надлер призвал изучить вопрос, нападали ли некоторые протестующие на сотрудников полиции Капитолия по причине их расовой или национальной принадлежности. Вместе с тем запрашивается информация о наличии среди участников беспорядков бывших и действующих военных и правоохранителей.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.