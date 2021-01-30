Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Швеции перед ее визитом в Россию

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Швеции Анн Линде, являющейся действующим председателем ОБСЕ, обсудил ситуацию в России. Линде 2 февраля будет находиться в Москве с визитом.

Как отмечается в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента, Блинкен в разговоре с Линде затронул ситуацию с задержанием Алексея Навального и тему несанкционированных уличных акций в России.

Стороны также рассмотрели ситуацию на Украине, в Белоруссии и работу Минской группы ОБСЕ по содействию переговорам между Азербайджаном и Арменией.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Он отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Несогласованные акции в поддержку блогера прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.