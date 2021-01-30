Борис Джонсон обсудил с главой ЕК запрет на экспорт вакцин в Северную Ирландию

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу вечером обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию с запретом поставок вакцин в Северную Ирландию, для введения которого ЕК задействовала особую статью приложения к договору о Brexit. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьера на Даунинг-стрит, 10.

"Он [Джонсон] выразил свою глубокую озабоченность по поводу потенциального влияния, которое шаги, сделанные сегодня ЕС, могут оказать на экспорт вакцин", - отметил представитель главы правительства, слова которого приводит информагентство PA. Раннее Джонсон обсудил сложившуюся ситуацию с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

В пятницу Евросоюз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцин от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Схема продолжит действовать как минимум до конца марта и применяется только к экспорту препаратов компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках. Еврокомиссия пояснила, что ограничения касаются и Северной Ирландии, чья граница с входящей в ЕС Республикой Ирландия должна оставаться прозрачной согласно условиям соглашения о Brexit. В ЕС опасались, что это откроет возможность для реэкспорта вакцин на территорию Великобритании, и в одностороннем порядке задействовали статью 16 протокола о Северной Ирландии, чтобы ввести ограничения из-за форс-мажора.

Телеканал Sky News обращает внимание на то, что Брюссель прибег к крайней мере, предусмотренной соглашением о Brexit, спустя всего 29 дней после того, как Великобритания перестала входить в единый рынок и таможенный союз ЕС, и поставил под угрозу выполнение договоренностей по Северной Ирландии.