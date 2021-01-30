Блинкен и глава МИД Колумбии обсудили "восстановление демократии" в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Колумбии Клаудия Блум обсудили "восстановление демократии и экономической стабильности в Венесуэле" и помощь венесуэльским мигрантам в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Госдепартамента по итогам их телефонного разговора.

"Госсекретарь выразил твердую поддержку мира в Колумбии. Он заверил в тесном сотрудничестве с правительством страны в связи с тем, что Колумбия защищает права человека, ведет борьбу с наркоторговцами и транснациональными группировками, угрожающими региональной стабильности, - отмечается в тексте. - Стороны обсудили общую приверженность восстановлению демократии и экономической стабильности в Венесуэле, а также важность усилий по удовлетворению гуманитарных потребностей венесуэльских мигрантов в Колумбии и во всем регионе".

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.